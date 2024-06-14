В Минском суворовском военном училище состоялся 68-й выпуск

Будущие офицеры и настоящие патриоты. В Минском суворовском училище состоялся 68-й по счету выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аттестаты сегодня получили 49 ребят.

Среди курсантов выпускной роты победители международных и республиканских олимпиад, золотые медалисты и призеры спортивных соревнований. По традиции суворовцы станцевали вальс, попрощались с педагогами и дали обещание чтить традиции кадетского братства и быть патриотами страны. К слову, большинство выпускников планируют сохранить верность профессии и связать свою судьбу с военной сферой.

Назар Черникович, выпускник Минского суворовского военного училища:

Я поступаю в Военную академию на факультет внутренних войск. Впечатления очень смешанные, вроде и рад, что наконец-то закончил, а вроде и грустно уходить, так как 5 лет уже провел в училище. Немного тоскливо.

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:

Мы первый раз решили произвести торжественный выпуск именно на площади Государственного флага. Это знаковое место для каждого белоруса, который действительно является патриотом своей страны, а училище готовит именно будущую элиту Вооруженных Сил, будущее офицерского корпуса Вооруженных Сил Республики Беларусь, то есть патриотов.