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В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года

14 июня 2024 18:31
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Прощание со школой. В Минской области проходят выпускные вечера. Формат традиционный: вальсы, шествия, флешмобы и чествования. В 2024 году в центральном регионе более 20 тысяч выпускников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздничные мероприятия для них организованы на городских площадях и самых значимых площадках райцентров. А в Колодищанской средней школе № 2 состоялся бал с награждением лучших выпускников Минского района.

В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года-1

В стенах второй школы Колодищ собрались лучшие выпускники пристоличья. За высокие результаты в учебе им вручили заслуженные медали. В числе медалистов Данила Хованский. Активный участник военно-патриотического клуба Мачулищанской школы. А еще он хорошо разбирается в компьютерных программах. Поэтому с будущей профессией определился сразу.

В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года-4

Данила Хованский, выпускник Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза И.Т. Вдовенко и Н.В. Гомоненко:
Я люблю программирование, люблю что-то создавать. Я планирую поступать в Белорусский государственный университет на факультет радиофизики и компьютерных технологий и стать в будущем программистом. Развивать и сохранять IT-сферу нашей страны.

В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года-7

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Золотых и серебряных медалей в 2024 году у нас 54. И мы гордимся тем, что обладателями стобалльных результатов являются медалисты.

В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года-10

На районном балу также чествовали победителей конкурса «Выпускник года» в четырех номинациях. За высокие достижения в творчестве награды удостоена Анастасия Соболевская из Колодищ. Любовь к сцене у нее от родителей – они музыканты. Есть даже семейный ансамбль. Они поют о родной земле и популяризируют белорусскую культуру.

В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года-13

В 2024 году в Минской области школу оканчивают более 20 тысяч выпускников. Олимпиады, экзамены, контрольные – все позади. Впереди шаг во взрослую жизнь и покорение новых, уже профессиональных вершин.

Подробности в видео.

# Выпускной # общество # Людмила Лукша

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