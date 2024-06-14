В Минском районе состоялось чествование лучших выпускников 2024 года

Прощание со школой. В Минской области проходят выпускные вечера. Формат традиционный: вальсы, шествия, флешмобы и чествования. В 2024 году в центральном регионе более 20 тысяч выпускников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздничные мероприятия для них организованы на городских площадях и самых значимых площадках райцентров. А в Колодищанской средней школе № 2 состоялся бал с награждением лучших выпускников Минского района.

В стенах второй школы Колодищ собрались лучшие выпускники пристоличья. За высокие результаты в учебе им вручили заслуженные медали. В числе медалистов Данила Хованский. Активный участник военно-патриотического клуба Мачулищанской школы. А еще он хорошо разбирается в компьютерных программах. Поэтому с будущей профессией определился сразу.

Данила Хованский, выпускник Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза И.Т. Вдовенко и Н.В. Гомоненко:

Я люблю программирование, люблю что-то создавать. Я планирую поступать в Белорусский государственный университет на факультет радиофизики и компьютерных технологий и стать в будущем программистом. Развивать и сохранять IT-сферу нашей страны.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:

Золотых и серебряных медалей в 2024 году у нас 54. И мы гордимся тем, что обладателями стобалльных результатов являются медалисты.

На районном балу также чествовали победителей конкурса «Выпускник года» в четырех номинациях. За высокие достижения в творчестве награды удостоена Анастасия Соболевская из Колодищ. Любовь к сцене у нее от родителей – они музыканты. Есть даже семейный ансамбль. Они поют о родной земле и популяризируют белорусскую культуру.