Германия теряет миллионы. Страна все меньше производит и продает. На продукцию нет спроса, потому объемы экспорта, а вместе с ним и доходы, сокращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ФРГ устанавливает рекорды разве что с приставкой «анти». Так, уровень безработицы в январе достиг максимума за 5 лет. Трудоустроиться не могут 3 миллиона человек. Правительство объясняет это экономическими проблемами. Они ведут к тому, что компании массово сокращают сотрудников.

Андреа Налес, глава Федерального бюро труда Германии: Уровень безработицы вырос, и компании по-прежнему неохотно нанимают новых сотрудников. Нам просто нужно несколько стимулов, которые действительно поддержат экономику. Политикам придется решить, какую именно форму это примет.

Но прежде решить придется гражданам: кому они доверят свое будущее. 23 февраля в стране пройдут парламентские выборы. Удастся ли сменить Шольца на посту канцлера и кто займет его место? Опросы прочат победу представителю консерваторов Мерцу.

По крайней мере, так было до недавнего времени. Теперь же политик проиграл голосование в Бундестаге по принципиально важному законопроекту. Эксперты считают, что это пошатнет позиции фаворита гонки. Впрочем, на фоне остальных участников этого политического заезда он все еще выглядит самым перспективным.