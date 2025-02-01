Международный университет «МИТСО» распахнул свои двери для абитуриентов

Занимательные интерактивы и творческие мастер-классы. Международный университет «МИТСО» сегодня распахнул свои двери для потенциальных студентов. Молодых людей познакомили с учебной программой и атмосферой вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости посетили мастер-классы и лекции от преподавателей. Узнали о достижениях и разработках студентов. Специалисты университета продемонстрировали лабораторию для подготовки будущих экспертов в области криминалистики, которая оснащена новейшими технологиями. Особый интерес у ребят вызвали занятия в центре китайского языка. Каждый мог попробовать свои силы в написании иероглифов и попытаться их прочитать. Не менее интересной была выставка информационных приложений, разработанных студентами кафедры информационных технологий.

Ярослава Аксенова: Мне безумно понравился этот университет. Очень много специальностей. И в принципе, интересно. Безумно красивое помещение и классная программа. Все очень-очень нравится.

Владимир Поздняков, ректор Международного университета «МИТСО»:

Мы видим неподдельный интерес. Сегодня порядка 400 наших будущих абитуриентов у нас в гостях. Основная задача этого мероприятия – рассказать о наших специальностях. Мы глубоко убеждены в том, что выбор школьника должен быть абсолютно осознанный.

Дни открытых дверей – прекрасная возможность для абитуриентов узнать о специальностях, преподавательском составе, условиях обучения в вузе и студенческой жизни.