Прямой эфир

В Минском регионе паспорта готовности получили 80% потребителей тепловой энергии

24 сентября 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону в Минской области идет в штатном режиме. В центральном регионе паспорта готовности получили 80 % потребителей тепловой энергии, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском регионе паспорта готовности получили 80% потребителей тепловой энергии-2

Так, на балансе Несвижского ЖКХ находятся 50 котельных. В полном объеме выполнены все мероприятия: это оснащение приборами учета воды и тепловой энергии, испытания оборудования котельных, тепловых сетей и остальные планово-предупредительные ремонты. Все организации ЖКХ получили паспорта готовности. Кроме того, за последние годы в районе проводилась большая работа по строительству, реконструкции и замене оборудования, которое отработало свой эксплуатационный срок.

В Минском регионе паспорта готовности получили 80% потребителей тепловой энергии-4

Светлана Сокол, начальник теплового хозяйства Несвижского ЖКХ:
У нас проводится работа и по сельским котельным. На 7 сельских котельных установлено 12 пеллетных котлов. На нашем балансе находится также 55 километров тепловых сетей. За последние 5 лет мы поменяли 4,7 километра на предизолированную трубу. На данный момент у нас все сети в ПИ-изолированной трубе.

Напомним, первыми батареи потеплеют в соцобъектах, далее – жилфонд. И только потом – административные здания.

# Светлана Сокол # Государственная политика в области энергетики

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси планируют поднять оплату труда бюджетникам
24 сентября 2024 13:45

В Беларуси планируют поднять оплату труда бюджетникам

Лукашенко о беспилотниках: как бы там ни было, без солдата мы не сможем обороняться
24 сентября 2024 13:40

Лукашенко о беспилотниках: как бы там ни было, без солдата мы не сможем обороняться

«Это наша белорусская тема». Президенту показали новинки отечественного ВПК
24 сентября 2024 13:38

«Это наша белорусская тема». Президенту показали новинки отечественного ВПК