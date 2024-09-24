В Минском регионе паспорта готовности получили 80% потребителей тепловой энергии

Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону в Минской области идет в штатном режиме. В центральном регионе паспорта готовности получили 80 % потребителей тепловой энергии, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на балансе Несвижского ЖКХ находятся 50 котельных. В полном объеме выполнены все мероприятия: это оснащение приборами учета воды и тепловой энергии, испытания оборудования котельных, тепловых сетей и остальные планово-предупредительные ремонты. Все организации ЖКХ получили паспорта готовности. Кроме того, за последние годы в районе проводилась большая работа по строительству, реконструкции и замене оборудования, которое отработало свой эксплуатационный срок.

Светлана Сокол, начальник теплового хозяйства Несвижского ЖКХ:

У нас проводится работа и по сельским котельным. На 7 сельских котельных установлено 12 пеллетных котлов. На нашем балансе находится также 55 километров тепловых сетей. За последние 5 лет мы поменяли 4,7 километра на предизолированную трубу. На данный момент у нас все сети в ПИ-изолированной трубе.

Напомним, первыми батареи потеплеют в соцобъектах, далее – жилфонд. И только потом – административные здания.