В Беларуси планируют поднять оплату труда бюджетникам

Важнейший блок прогнозных документов на 2025 год рассмотрели в Минске. Заседание экспертного совета прошло под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания проекты законов и указов Президента, касающиеся социально-экономического развития Беларуси, а также ключевые вопросы кредитно-денежной политики. К обсуждению привлекли широкий круг специалистов, которые дали свою оценку и внесли предложения. Эксперты акцентировали внимание на реализации законодательных актов в будущем. Так, в 2025 году основные ресурсы будут направлены на строительство жилья, улучшение инфраструктуры и проекты в экономическом секторе.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стабильная работа экономики позволяет формировать плановые поступления в доходах как республиканского, так и местных бюджетов и производить необходимое финансирование основных базовых расходов. Тем более проектом бюджета предусматривается дальнейший рост уровня оплаты труда в бюджетном секторе, выполнение необходимых первоочередных расходов, связанных с выплатой иных социальных трансфертов, исполнением обязательств по государственному долгу.