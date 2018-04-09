В Минском районе засеяно более 20 тысяч гектаров. С какой проблемой столкнулись аграрии?

Новости Беларуси. 5 районов Минщины вышли на сев и одолели уже более 20 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Неплохой старт. Если такая погода, которая установилась сейчас, сохранится и дальше, то дело пойдет еще быстрее.