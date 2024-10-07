Первую партию гуманитарной помощи в Курскую область отправили из Минска

Белорусы вновь продемонстрировали свою солидарность и готовность прийти на помощь в трудную минуту. В рамках благотворительной акции «Спина к спине» собрано около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая часть (а это более 15 тонн груза) отправилась из Минска. В коробках предметы первой необходимости – медикаменты, теплые вещи, продукты питания, бытовая техника, детские и гигиенические товары. Гуманитарный груз будет доставлен в Курскую область в ближайшее время.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Объем помощи, которую мы собрали, колоссален. Уже на сегодняшний день собрано порядка 60 тонн. И это только начало. Гуманитарная помощь идет из всех регионов нашей страны. И я уверен, что «Белая Русь» и в целом граждане Беларуси, белорусско-гражданское общество сможет оказать существенную помощь братьям россиянам, которые пострадали от украинской агрессии.

Следующая отправка гуманитарного груза планируется на нынешней неделе. Это позволит освободить складские помещения для новых поставок помощи адресату.