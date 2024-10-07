Удача с «Сантой»! Пара из Несвижа выиграла 30 тысяч рублей

Александр Меженный, ведущий:
Мы продолжаем знакомить вас с победителями 17-го тура. Рядом со мной Дина и Денис Лобода.
Александр Меженный, ведущий:
Мы продолжаем знакомить вас с победителями 17-го тура. Рядом со мной Дина и Денис Лобода.
Денис:
Было, мягко скажем, неожиданно, было непонятно даже, как реагировать на это, потому что это была спонтанная покупка.
Александр Меженный:
Вы заходили в магазин «Санта» в Несвиже?
– Да, водичку покупали.
– Водичку? У вас самая вкусная водичка на 30 тысяч рублей.
Александр Меженный:
На что потратите денежный приз?
– На игровую приставку.
– На игровую приставку. Это не приставка, это лучше. Это 30 тысяч. Прошу.
Денис:
С желанием испытать это чувство вы можете выиграть даже с одной покупки, как это было у нас.
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