Удача с «Сантой»! Пара из Несвижа выиграла 30 тысяч рублей

Александр Меженный, ведущий:

Мы продолжаем знакомить вас с победителями 17-го тура. Рядом со мной Дина и Денис Лобода.

Денис:

Было, мягко скажем, неожиданно, было непонятно даже, как реагировать на это, потому что это была спонтанная покупка.

Александр Меженный:

Вы заходили в магазин «Санта» в Несвиже?

– Да, водичку покупали.

– Водичку? У вас самая вкусная водичка на 30 тысяч рублей.

Александр Меженный:

На что потратите денежный приз?

– На игровую приставку.

– На игровую приставку. Это не приставка, это лучше. Это 30 тысяч. Прошу.