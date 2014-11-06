В Минском районе 6 ноября сдали дом для сотрудников МВД, а в столице - жилье для многодетных семей

Новости Беларуси. Отмечать новоселье в канун красного дня календаря в Беларуси уже традиция. Мы привыкли называть 7 ноября «октябрьскими праздниками». Поэтому нет ничего странного в том, что страна в этот день принимает и дарит белорусам подарки. Десятки новых объектов, в основном социальных, по всей стране.



К примеру, детский дом семейного типа открылся в поселке Мирный Барановичского района. Более ста многодетных семей сегодня, 6 ноября, получили ключи от квартир в новостройке в столичном микрорайоне Лебяжий. Также «Счастье в квадрате» сегодня нашли многодетные семьи и в новом доме в центре Минска. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ прошла по адресам праздника.

Многодетная мама вместе с сыновьями осматривает новые апартаменты. До этого семья жила у бабушек. Теперь они попали в двадцатку новоселов многоэтажки по улице Короля.

Анастасия Свирко, многодетная мама:

Нам, как многодетной семье, дали кредит на 40 лет под 1%. И государство погашает нам часть кредита. До исполнения ребенку 3 лет нам дали отсрочку в выплате кредита, а так, я думаю, бабушки, дедушки помогут!

Меньше года ушло на то, чтобы построить этот дом для двух десятков многодетных семей практически в самом центре Минска. К слову, он преимущественно из отечественных материалов.

Андрей Ковалько, многодетный отец:

В плане всей инфраструктуры очень удобно, все под боком - и сады детские, и школы, и магазины, и развлекательное что-то для детей.

А во Фрунзенском районе на улице Каменногорской маленьких посетителей прИнял новый детский сад. Заведение рассчитано на 340 мест и оборудовано по последнему слову техники. Воспитанники смогут заниматься в физкультурном и тренажёрном залах, бассейне и посещать специально оборудованные игровые комнаты.

В Минском районе 6 ноября сдали дом для сотрудников Министерства внутренних дел. Почти сотня семей правоохранителей получила ключи от квартир. Кстати, сам дом построили всего за год. В поселке Боровая это уже вторая новостройка для милиционеров. На очереди — еще одна многоэтажка. Решение жилищных проблем правоохранителей помогает повысить престиж этой профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Острейко, новосел:

Сразу, конечно, когда мы заедем, первое время будем как сумасшедшие радоваться. Детки наши, наконец, будут свободно бегать, играть, веселиться.

Виталий Яриго, новосел:

Переполнены радостью, что наша семья, наконец-таки, получила долгожданные заветные ключи от нашей квартиры.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Для любого человека получить свое жилье это, наверное, и мечта, и праздник. Это новый жизненный этап, какая-то гарантия, уверенность в завтрашнем дне человек приобретает со своим жильем.