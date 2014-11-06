6 ноября в Могилеве высадили центральную аллею парка и открыли новый детский сад

Новости Беларуси. Немало приятных сюрпризов получили 6 ноября и жители Приднепровского края. Еще полгода назад это место было практически заброшено. Сейчас будущий парк меняется на глазах. В этом живописном уголке создаются все условия для активного отдыха. Накануне государственного праздника здесь высадили центральную аллею парка.

6 ноября в Могилёве распахнул свои двери и новый детский сад. Современное здание с уютными группами, спальнями и бассейном построили в новом микрорайоне «Спутник». Здесь уже есть новые школа и детский сад на 95 мест, но строительство жилья в самом разгаре. Так что появление новых социальных объектов более чем актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.