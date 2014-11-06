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6 ноября в Могилеве высадили центральную аллею парка и открыли новый детский сад

06 ноября 2014 14:34
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Новости Беларуси. Немало приятных сюрпризов получили 6 ноября и жители Приднепровского края. Еще полгода назад это место было практически заброшено. Сейчас будущий парк меняется на глазах. В этом живописном уголке создаются все условия для активного отдыха. Накануне государственного праздника здесь высадили центральную аллею парка.

6 ноября в Могилёве распахнул свои двери и новый детский сад. Современное здание с уютными группами, спальнями и бассейном построили в новом микрорайоне «Спутник». Здесь уже есть новые школа и детский сад на 95 мест, но строительство жилья в самом разгаре. Так что появление новых социальных объектов более чем актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Детские сады в Беларуси

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