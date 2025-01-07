В Минском международном выставочном центре состоялся показ фильмов, посвящённых истории православия

Рождество в Минском международном выставочном центре. 7 января там можно было погрузиться в историю становления православия на белорусских землях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием стала демонстрация просветительских фильмов «Беларусь. Обретение веры» и «Обитель Святой Евфросинии». В них повествуется о всех этапах становления христианства на наших землях. Киноленты также знакомят с теми, кто возрождал веру: от преподобной Евфросинии Полоцкой до первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета.

Инга Белова, руководитель съемочной группы фильма «Беларусь. Обретение веры»: Фильм «Беларусь. Обретение веры» был снят по инициативе митрополита Вениамина. Это была его идея и мысль – показать становление православия в Беларуси. Рассказать, как на наших землях все начиналось и развивалось. В фильме показаны основы становления православия – и древний Туров, и Заславль, и Полоцк.

Владимир Луцкий, режиссер фильма «Обитель Святой Евфросинии»:

Начинали мы съемку фильма весной прошлого года, а в монастыре в Полоцком, о котором мой фильм, шли ремонтные и реставрационные работы. Ну, вы сами понимаете. Хотелось сделать такое яркое, красивое, образное кино, а тут роют траншеи, отбойные молотки стучат, ездит техника тяжелая, все в лесах. Пришлось достаточно сложно вот в этой ситуации, но мы находили какие-то моменты тишины.

Напомним, в Минском международном выставочном центре до середины февраля можно посетить экспозицию «Моя Беларусь». Здесь представлены новейшие технологические разработки, инфраструктурные проекты, социальные изменения и другие достижения нашей страны в различных сферах.