Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством

Рождество – это теплый семейный праздник. К сожалению, не все имеют возможность провести его в кругу родных. По причине болезни некоторые люди и в зимние праздники вынуждены оставаться в больницах. И вдвойне обидно, когда это касается детей. Чтобы наполнить сердца юных пациентов детского клинического центра теплом и светом, его посетил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Рождеством он поздравил малышей, которые находятся на лечении. Владыка отслужил короткий молебен и поддержал добрым словом пациентов нескольких отделений, дав свое благословение.

В праздник юные витебчане не остались и без подарков. От встречи с главой епархии они получили самые положительные эмоции. А это путь к скорейшему выздоровлению.

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:

Когда приходишь, особенно к детишкам, у них глаза светятся. И вот до 7-8 лет – просто чудо Божье. Поэтому будем набираться радости и эту радость дарить ближним, в том числе родителям, которых должны мы с вами слушаться. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет на земле.