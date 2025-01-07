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Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством

07 января 2025 13:35
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Рождество – это теплый семейный праздник. К сожалению, не все имеют возможность провести его в кругу родных. По причине болезни некоторые люди и в зимние праздники вынуждены оставаться в больницах. И вдвойне обидно, когда это касается детей. Чтобы наполнить сердца юных пациентов детского клинического центра теплом и светом, его посетил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством-2

С Рождеством он поздравил малышей, которые находятся на лечении. Владыка отслужил короткий молебен и поддержал добрым словом пациентов нескольких отделений, дав свое благословение.

Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством-4

Я испытала радость. Я впервые видела в больнице батюшку. Такая речь хорошая.

Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством-6

В праздник юные витебчане не остались и без подарков. От встречи с главой епархии они получили самые положительные эмоции. А это путь к скорейшему выздоровлению.

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:
Когда приходишь, особенно к детишкам, у них глаза светятся. И вот до 7-8 лет – просто чудо Божье. Поэтому будем набираться радости и эту радость дарить ближним, в том числе родителям, которых должны мы с вами слушаться. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет на земле.

Священнослужители поздравили пациентов Витебской детской больницы с Рождеством-8

Бумеранг добра всегда возвращается. По приезде в Свято-Успенский кафедральный собор архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий уже сам принимал поздравления. Руководители области и города вручили ему букет белых роз как символ духовного света и чистоты. В ответ владыка пожелал всем прихожанам мира и добра. А также провел торжественное богослужение.

# Рождество # Дети

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