Как правильно отмечать Рождество? Какие блюда поставить на стол? Поговорили с иереем

Как отмечают Рождество православные христиане? И что такое рождественское чудо? Об этом и другом мы сейчас поговорим с нашим гостем – секретарем синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви иереем Алексеем Мосесовым. Ольга Бурлакова, ведущая:

Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Давайте для начала, может быть, об истории этого праздника поговорим.

Иерей Алексей Мосесов, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:

Давайте об истории праздника. Вообще, вот как сейчас мы отмечаем отдельно Рождество Христово, это где-то практика только IV века, потому что более древняя практика христианских церквей объединяла и Богоявление (мы его знаем под другим названием, как Крещение Господне), и Рождество. То есть целый цикл рождественских праздников, оно как бы включало в себя все, и воплощение Господа Иисуса Христа, его рождение, его крещение. То есть это был такой один праздник Теофания, Богоявления. Если брать даже традицию древневосточных православных церквей, христианских церквей, то там это действительно один праздник. Например, взять Армянскую апостольскую церковь. То есть это одно событие, даже приветствие на праздник – Христос родился и явился, благословение, явление Христово. А потом уже, это где-то IV век, выделяется как отдельное самостоятельное торжество, празднество. И дата усвоена 25 декабря была, вот уже такая первая значимая, когда начали отмечать Рождество Христово. Но до этого это какое-то такое общее богословски осмысленное событие воплощения Божественного Сына в нашем пространстве человеческой жизни.