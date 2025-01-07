Участница шоу «Голос. Дети» из Минска рассказала, как попала на проект

Ольга Бурлакова, ведущая:

Амалия, давай начнем с последнего конкурса, в котором ты принимала участие, ты покоряла Москву в шоу «Голос. Дети» и была в команде Юлианны Карауловой. Расскажи, как ты туда попала и решилась участвовать в таком проекте?

Амалия Сухан, певица:

«Голос. Дети» – это настолько масштабный проект, и это является мечтой каждого вокалиста. Точно каждый вокалист смотрел этот проект. И смотрел, еще когда был маленьким, не подозревал о том, что может стать артистом, выступать на сцене. И вот один раз я решила попросить маму подать заявку. И случилось, что я дошла почти до финала. Это было очень, наверное, неожиданно для меня, очень волнительно. Вот просто незабываемый проект. Я вынесла оттуда с собой очень много друзей, опыта, знаний каких-то и в целом эмоций.