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Как Копыль постарел за год почти на 300 лет?

26 августа 2016 16:26
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Новости Беларуси. Копыль отмечает свой день рождения. К этой дате город подошел с новым возрастом – постарел почти на три столетия.

Вместо 742 годовщины Копыль будет отмечать 1010 год.

Новая дата основания стала известна совсем недавно. Установить настоящий возраст помогла кропотливая работа историков. Находки археологов и изучение летописей показали, что город значительно старше, чем считали ранее.

К празднованию великого события в жизни Копылов подготовили большую программу – концерты, конкурсы и многочисленные ярмарки.

# общество # Достопримечательности Копыльского района

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