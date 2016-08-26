Как Копыль постарел за год почти на 300 лет?

Новости Беларуси. Копыль отмечает свой день рождения. К этой дате город подошел с новым возрастом – постарел почти на три столетия.

Вместо 742 годовщины Копыль будет отмечать 1010 год.

Новая дата основания стала известна совсем недавно. Установить настоящий возраст помогла кропотливая работа историков. Находки археологов и изучение летописей показали, что город значительно старше, чем считали ранее.

К празднованию великого события в жизни Копылов подготовили большую программу – концерты, конкурсы и многочисленные ярмарки.