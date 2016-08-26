В Минске открыли пешеходный мост между «Каменной Горкой» и Тарасово

Новости Беларуси. Не просто переправа, а новое место отдыха горожан. В Минске завершилось строительство пешеходного моста между Каменной Горкой и деревней Тарасово.

Его длина вместе с подходами – 80 м, ширина – 3,5 метра.

Новостройка оказалась долгожданным подарком. На мосту сразу образовался активный трафик между населенными пунктами.

Здесь можно встретить и семейные пары с колясками, и молодежь, и велосипедистов.

По обе стороны – круглые площадки со скамейками и фонари.

Кроме того, в перила моста вмонтировано светодиодное оборудование. Радует пешеходов и пара смотровых балкончиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.