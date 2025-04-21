К возведению микрорайона Зеленый бор планируют приступить в 2026 году

Более 4 миллионов квадратных метров жилья. К строительству нового микрорайона Зеленый Бор планируют приступить в следующем году. Он разместится на месте бывшего полигона в Колодищах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом же году в столице введут в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 85 тысяч – для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Активно работы ведутся и в Московском районе. Здесь будет возведено 12 домов. Растет новый квартал вдоль улицы Минина. Также продолжается строительство жилья в районе проспекта Дзержинского. Рядом с новостройками параллельно возводят многоуровневые стоянки. В этом году сдадут пять новых паркингов на 1200 машиномест. Развивается и социальная инфраструктура.