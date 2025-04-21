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К возведению микрорайона Зеленый бор планируют приступить в 2026 году

21 апреля 2025 17:45
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Более 4 миллионов квадратных метров жилья. К строительству нового микрорайона Зеленый Бор планируют приступить в следующем году. Он разместится на месте бывшего полигона в Колодищах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом же году в столице введут в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 85 тысяч – для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Активно работы ведутся и в Московском районе. Здесь будет возведено 12 домов. Растет новый квартал вдоль улицы Минина. Также продолжается строительство жилья в районе проспекта Дзержинского. Рядом с новостройками параллельно возводят многоуровневые стоянки. В этом году сдадут пять новых паркингов на 1200 машиномест. Развивается и социальная инфраструктура.

К возведению микрорайона Зеленый бор планируют приступить в 2026 году-2

Ольга Верамей, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Московского района:
В районе Курчатова, БГУ, строят ФОК. У нас запланировано строительство детского сада по улице Декабристов в этом году. И в перспективе строительство школы на 1030 мест в районе проспекта Жукова.

Также в границах улиц Семашко и Петровщины продолжается строительство Санкт-Петербургского квартала. Кроме того, готовится площадка под застройку вдоль улицы Железнодорожной. Здесь появится Казахстанский квартал.

# Ольга Верамей # Строительство

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