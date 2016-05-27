МТЗ – одному из крупнейших мировых производителей сельхозтехники – исполняется 70 лет

Новости Беларуси. Одному из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники – Минскому тракторному заводу – исполняется 70 лет. Продукция МТЗ весьма известна и популярна на всех континентах. Более сотни современных моделей тракторов способны работать в разных климатических условиях, а знаменитая марка «Беларус» стала одним из символов нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

В прошлом году мы продали в около 60 стран мира, если быть точным, 57. Нет таких регионов, которые мы не осваивали, и главное, нам расширять свое присутствие. Сейчас основное внимание мы, конечно, будем уделять развитым странам в Европе, Америке, потому что там присутствует необходимость тракторов, которые с высокой добавленной стоимостью, с высокой трудоемкостью. В перспективе на 2030 год, начиная с 2020-го, у нас 70% выпускаемой продукции – это будут энергонасыщенные трактора.

В день юбилея МТЗ в Минске соберутся ведущие специалисты, чтобы обсудить основные направления развития белорусского и мирового тракторостроения. В сквере 70-летия завода, открытом в столице накануне, 27 мая пройдет этап чемпионата «Belarus skateboard challenge». В субботу ожидается шествие тракторной техники, а также выставка машин разных лет на заводской площади. В воскресенье все желающие смогут пройтись по центральной аллее предприятия и заглянуть в корпуса сборки тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.