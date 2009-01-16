Мировой финансовый кризис не отразится на объёмах строительства жилья в Беларуси

В этом году планируется возвести 6 миллионов квадратных метров. Об этом сегодня говорили в министерстве архитектуры и строительства, где обсуждались перспективы развития отрасли. Строительство жилья для очередников остаётся приоритетом. При этом резкого скачка цен на квадратные метры не прогнозируется. Усилится и контроль за стоимостью строительства жилья. Во внимание будут приниматься только экономически обоснованные затраты застройщиков.