Василию Лановому сегодня - 75 лет!

Бравый офицер, герой-любовник и русским князь. В творческом багаже этого актёра сотни ролей в кино и театре и по-прежнему он любим зрителями

Метод маски – вживание в чужой образ – существует не только у актеров, но и у журналистов. Умение перенять тонкости характера человека и примерить их на себя – одинаково необходимы в обеих этих профессиях. Может быть, поэтому своей первой профессией Василий Семёнович Лановой избрал вторую древнейшую. За полтора месяца до получения аттестата зрелости, актер прошел набор в Щукинское училище, но поступать решил в МГУ на журфак. Однако, получить журналистский диплом ему было не суждено. На первом курсе Ланового пригласила Татьяна Лукашевич на роль в фильме «Аттестат зрелости». Дальнейшая судьба актера была предопределена. За 55 лет – 50 ролей в кино и более 75 в театре.

Окончив Щуку, Лановой был принят в труппу Вахтанговского театра, с которым и связал всю свою жизнь. Для миллионов зрителей актер стал воплощением героизма, мужества и чести. Кумир целого поколения. Созданные им образы стали классикой советского кино. Артур Грей в «Алых парусах», обергруппенфюрер СС Вольф в «Семнадцати мгновениях весны», Курагин в «Войне и мире», и, конечно, Иван Варавва в знаменитых «Офицерах». Образ русского офицера, подражать которому стремились сами военные. Даже эпизодическая роль в «Полосатом рейсе» навсегда запомнилась советскому зрителю.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении Василия Ланового орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Легендарному актеру театра и кино сегодня исполняется 75 лет.

С юбилейной датой народного артиста СССР Василия Ланового поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что с большой теплотой вспоминает встречу с Василием Лановым на 15-м Минском международном кинофестивале "Листапад" и выразил надежду, что артист ещё не раз приедет в братскую страну и порадует своим искусством благодарных зрителей.