В Минском Дворце культуры стартовал Фестиваль искусств белорусов мира
Новости Беларуси. Более 200 человек из 9 стран. Фестиваль искусств белорусов мира собрал участников со всей планеты. Официальное открытие творческого форума прошло сегодня, 21 сентября, в столичном Дворце культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались вокальные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители. Эстония, Латвия, Литва, Казахстан. И все ради общей цели – напитаться от своих корней, протянуть через страны и континенты связующую нить дружбы и сотрудничества.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Куды б лес ні завёў беларуса, безумоўна, калi ён чуе родную мову, яго напаўняюць асаблiвыя пачуццi. Пачуцце любовi, прыгажосцi да сваёй Радзiмы.
Виктор Коваленко, участник IV Фестиваля искусств белорусов мира (Россия):
Белорусы по природе своей объединяют людей. Вот сюда едешь – «мой родны кут, як ты мне мiлы» – забыть невозможно.
Надежда Свистун, участница IV Фестиваля искусств белорусов мира (Башкортостан):
Эти фестивали, конечно, и дают многое: они объединяют белорусов в разных странах и все народности, чтобы жили люди в мире. Мне кажется, что это очень важно, это самое главное.
Традиционно фестиваль проходит раз в три года. Творческие делегации белорусов зарубежья со своей программой посетят все регионы страны.