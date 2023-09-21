В Минском Дворце культуры стартовал Фестиваль искусств белорусов мира

Новости Беларуси. Более 200 человек из 9 стран. Фестиваль искусств белорусов мира собрал участников со всей планеты. Официальное открытие творческого форума прошло сегодня, 21 сентября, в столичном Дворце культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались вокальные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители. Эстония, Латвия, Литва, Казахстан. И все ради общей цели – напитаться от своих корней, протянуть через страны и континенты связующую нить дружбы и сотрудничества.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Куды б лес ні завёў беларуса, безумоўна, калi ён чуе родную мову, яго напаўняюць асаблiвыя пачуццi. Пачуцце любовi, прыгажосцi да сваёй Радзiмы.

Виктор Коваленко, участник IV Фестиваля искусств белорусов мира (Россия):

Белорусы по природе своей объединяют людей. Вот сюда едешь – «мой родны кут, як ты мне мiлы» – забыть невозможно.

Надежда Свистун, участница IV Фестиваля искусств белорусов мира (Башкортостан):

Эти фестивали, конечно, и дают многое: они объединяют белорусов в разных странах и все народности, чтобы жили люди в мире. Мне кажется, что это очень важно, это самое главное.