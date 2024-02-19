На участках в Логойском районе для избирателей обеспечили полностью безбарьерную среду

Готовность номер один. Сегодня, 19 февраля, последний день для обеспечения участковых избирательных комиссий бюллетенями. Уже 20 февраля стартует досрочное голосование. В Минской области для всех избирателей обеспечены комфортные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Логойском районе участки оборудованы безбарьерной средой. Для людей с ограниченными возможностями установлены пандусы. Также в помещениях есть отдельное место для голосования колясочников. Оно удобно тем, что размещается сразу у входа. Позаботились и о слабовидящих. Им будут выдавать лупы и трафареты со шрифтом Брайля. Таким образом, каждый сможет самостоятельно заполнить бюллетень. Отдать свой голос досрочно можно будет с 20 по 24 февраля. Избирателей ждут с 12:00 до 19:00.

Светлана Рябова, председатель участковой комиссии № 3:

На каждом участке установлен стационарный телефон. По этому телефону любой житель, закрепленный за участком, может уточнить, находится ли он в списках, потом прийти, сверить эту информацию уже с наличием документа. И задать любой вопрос, касающийся проведения избирательной кампании.

Только в Логойском районе организовано 33 участка, где работает почти 400 человек. Напомним, единый день голосования пройдет уже в предстоящее воскресенье, 25 февраля.