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В Дзержинске появится историко-фольклорный парк активного отдыха

19 февраля 2024 17:39
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Новости Беларуси. Деревянные хатки, фигуры мифических героев и славянских богов. Парк активного отдыха в фольклорном стиле обустроят в Дзержинске на берегу Макавчицкого озера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске появится историко-фольклорный парк активного отдыха-1

Объект уже в процессе строительства. В планах воссоздать быт древних белорусов. Чтобы максимально выдержать тематику парка, применяют только натуральные материалы: дерево и камень. Со временем здесь появятся стилизованные гостевые домики и кафе. Не обойдется без развлечений: оборудуют веревочный городок, тиры, площадки для игры в страйкбол, пейнтбол и лазертаг. А для маленьких гостей на берегу озера обустроят детскую зону. В будущем парк станет основной локацией для празднования Масленицы и Купалья.

В Дзержинске появится историко-фольклорный парк активного отдыха-4

Александр Мигун, руководитель проекта:
Здесь будет представлена славянская мифология, то есть как жили белорусы в дохристианский период, как эти места получили свое развитие, становление, во что верили наши предки, как жили, их быт, уклад.

Открыть парк планируют уже к началу мая. Вход для всех желающих будет бесплатный. Кроме того, в городе намерены благоустроить охраняемый пляж с камерами видеонаблюдения.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области

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