В Дзержинске появится историко-фольклорный парк активного отдыха

Новости Беларуси. Деревянные хатки, фигуры мифических героев и славянских богов. Парк активного отдыха в фольклорном стиле обустроят в Дзержинске на берегу Макавчицкого озера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объект уже в процессе строительства. В планах воссоздать быт древних белорусов. Чтобы максимально выдержать тематику парка, применяют только натуральные материалы: дерево и камень. Со временем здесь появятся стилизованные гостевые домики и кафе. Не обойдется без развлечений: оборудуют веревочный городок, тиры, площадки для игры в страйкбол, пейнтбол и лазертаг. А для маленьких гостей на берегу озера обустроят детскую зону. В будущем парк станет основной локацией для празднования Масленицы и Купалья.

Александр Мигун, руководитель проекта:

Здесь будет представлена славянская мифология, то есть как жили белорусы в дохристианский период, как эти места получили свое развитие, становление, во что верили наши предки, как жили, их быт, уклад.

Открыть парк планируют уже к началу мая. Вход для всех желающих будет бесплатный. Кроме того, в городе намерены благоустроить охраняемый пляж с камерами видеонаблюдения.