В Минской области запустили конкурс на лучшую семейную фотографию, сделанную во время голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Условия очень просты. Атмосферное фото, выложить в социальные сети с хештегом.
В Минской области запустили конкурс на лучшую семейную фотографию, сделанную во время голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Условия очень просты. Атмосферное фото, выложить в социальные сети с хештегом.
Семья Шаровых из Клецка пришла сделать свой выбор на Гагаринский участок по выборам № 2. Отдать голос решили досрочно, потому что у родителей совпали выходные. На важное мероприятие взяли и младшую дочку.
Сергей Шаров:
Как и все минчане, стремимся показать себя, поучаствовать, что-то выиграть и показать молодежи для чего это вообще в стране делается. Пришли проголосовать вместе за стабильность в нашей стране. Мы чувствуем себя уверенно в нашей процветающей стране.
Ирина Шаг, главный редактор редакции Клецкой районной газеты «Да новых перамог»:
С первого дня досрочного голосования мы уже наблюдаем активность наших жителей, но знаем наверняка, что пик придется именно на 26 января. Будем обращать внимание на креативность подачи снимка, на яркую подачу, на массовость, а вообще на доброжелательные лица наших граждан.
Итоги конкурса будут подведены в основной день выборов – 26 января. Победителей ждут ценные призы.