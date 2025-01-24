В Минской области запустили конкурс на лучшую семейную фотографию, сделанную во время голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Условия очень просты. Атмосферное фото, выложить в социальные сети с хештегом.

Семья Шаровых из Клецка пришла сделать свой выбор на Гагаринский участок по выборам № 2. Отдать голос решили досрочно, потому что у родителей совпали выходные. На важное мероприятие взяли и младшую дочку.

Сергей Шаров:

Как и все минчане, стремимся показать себя, поучаствовать, что-то выиграть и показать молодежи для чего это вообще в стране делается. Пришли проголосовать вместе за стабильность в нашей стране. Мы чувствуем себя уверенно в нашей процветающей стране.