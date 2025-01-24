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26 января в Минской области организуют бесплатный проезд на городских автобусах

24 января 2025 13:55
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В основной день выборов на городских автобусах Минской области организуют бесплатный проезд. Так, избиратели смогут оперативно добраться до участков и сделать свой выбор. 26 января с учетом увеличения количества рейсов скорректируют и расписание транспорта. С ним можно ознакомиться на сайте Миноблавтотранса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

26 января в Минской области организуют бесплатный проезд на городских автобусах-2

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автомобильный парк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:
Мы увеличиваем количество транспортных средств на линии. Работаем по графику рабочего дня, плюс предусмотрены дополнительные маршруты. Ряд электротранспорта будет обозначен государственной символикой, также будет аудиогид.

26 января в Минской области организуют бесплатный проезд на городских автобусах-4

Сергей Мацуков, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Городские автобусы будут ходить по расписанию выходного дня с учетом изменений и дополнений. Будут организованы дополнительные рейсы и сокращена частота хождения городского транспорта. В бесплатном режиме будет организована работа только городских автобусов.

# Общественный транспорт # Транспорт Беларуси

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