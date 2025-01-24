26 января в Минской области организуют бесплатный проезд на городских автобусах

В основной день выборов на городских автобусах Минской области организуют бесплатный проезд. Так, избиратели смогут оперативно добраться до участков и сделать свой выбор. 26 января с учетом увеличения количества рейсов скорректируют и расписание транспорта. С ним можно ознакомиться на сайте Миноблавтотранса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автомобильный парк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:

Мы увеличиваем количество транспортных средств на линии. Работаем по графику рабочего дня, плюс предусмотрены дополнительные маршруты. Ряд электротранспорта будет обозначен государственной символикой, также будет аудиогид.