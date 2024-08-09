45 молодых специалистов приступили к работе на МПЗ. Как встретили выпускников на заводе?

Новости Беларуси. Тысячи молодых специалистов пришли на свои первые рабочие места в этом году. Больше всего ощутил обновление кадров промышленный сектор. Операторы станков, электромонтеры и токари. 45 молодых специалистов приступили к работе и на Минском подшипниковом заводе. Все они выпускники столичных колледжей. Новыми кадрами пополнился и Университет гражданской защиты. Как встретили специалистов на местах – в нашем материале.

Владимир и Антон не просто друзья, они вместе учились и даже распределились. Попали на Минский подшипниковый завод. Интересно и перспективно. Дополнительные руки здесь очень ждали. К приходу молодых специалистов обновили даже коллективный договор. Появился ряд выплат. Например, допфинансирование на обеды, а также поощрения к браку или рождению ребенка. Есть и ежемесячная материальная поддержка.

Антонина Жибко, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «МПЗ»:

Мы с нетерпением ждем молодых специалистов всегда, очень ждем. У нас на сегодняшний день разработано положение наставничества. За каждым молодым специалистом закрепляется человек уже со стажем, который понимает и обучает в течение полугода.

Главная задача наставника – помочь с адаптацией на новом месте, направить и поддержать. Владимир, вдохновленный перспективами, мечтает о карьере инженера, а пока с усердием усваивает основы профессии на практике.