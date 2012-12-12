В Украине из-за непогоды обесточены более 550 населённых пунктов

Новости Украины. В ночь с 11 декабря на 12 декабря в 5 областях Украины по причине непогоды обесточены 577 населенных пунктов.

Так, в Киевской области без электричества остались 304 населенных пункта, в Житомирской – 226, в Винницкой – 42, в Черкасской – 3, в Кировоградской – 2.

К ликвидации последствий сложных погодных условий привлечены дорожные и коммунальные служб, подразделений МЧС и Минобороны. Как сообщают украинские СМИ, наиболее сложные погодные условия наблюдаются на территории Киева и Киевской области (толщина снежного покрова в Киеве составляет 32 см, в Киевской области 42-44 см).

По данным Гидрометцентра, 12 декабря в Киеве и области ожидаются сложные погодные условия, в частности снег и мокрый снег, а также налипание мокрого снега, местами порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.