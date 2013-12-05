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Семен Шапиро провел первый приём граждан в должности председателя Миноблисполкома

05 декабря 2013 15:45
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Новости Беларуси. Первый прием граждан в новой должности председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Мяделе. Основной темой обращений граждан стала проблема водоснабжения. Отсутствие воды уже не первый год волнует жителей курортной зоны.

3,5 километра трубопровода для районного бюджета оказались слишком затратными. Жители аграгородка решили обратиться к губернатору Минской области. Семен Шапиро дал поручение и вопрос будет решен к осени следующего года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Тут миллиард мы вам найдем в облисполкоме. К сентябрю. Не 5 миллиардов, а за миллиард это делается. Экскаватор найдете - у мелиораторов попросите на неделю. Ничего страшного. Врезаться каждый будет сама себе. Вода будет на улице.

# общество # Семен Шапиро # Водоснабжение

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