Семен Шапиро провел первый приём граждан в должности председателя Миноблисполкома

Новости Беларуси. Первый прием граждан в новой должности председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Мяделе. Основной темой обращений граждан стала проблема водоснабжения. Отсутствие воды уже не первый год волнует жителей курортной зоны.

3,5 километра трубопровода для районного бюджета оказались слишком затратными. Жители аграгородка решили обратиться к губернатору Минской области. Семен Шапиро дал поручение и вопрос будет решен к осени следующего года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Тут миллиард мы вам найдем в облисполкоме. К сентябрю. Не 5 миллиардов, а за миллиард это делается. Экскаватор найдете - у мелиораторов попросите на неделю. Ничего страшного. Врезаться каждый будет сама себе. Вода будет на улице.