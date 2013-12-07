Гендиректор ГПО «Горремавтодор» рассказал о работе службы в зимних условиях, о существующих в настоящее время вакансиях и заработной плате

Новости Беларуси. Зима - время года, которое ставит перед дорожными службами целый комплекс задач. Это и обеспечение надлежащего состояния автомобильного полотна в сложных метеоусловиях, и уборка снега с автомагистралей. Только вот, как показывает опыт, зима со всеми ее последствиями, обычно обрушивается как снег на голову. И как бы мы не готовились, а первый снегопад всегда вносит сумятицу в привычную жизнь горожан и столичных служб.

Так почему же зима для многих из нас приходит неожиданно? Ответ на этот вопрос ищем вместе с гостем программы «Большой город» на СТВ Денисом Глинским, генеральным директором «Горремавтодора».

Во многих сферах городского хозяйства сегодня существует дефицит кадров. В чем или ком сегодня нуждается «Горремавтодор»?

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:

Да, мы к сожалению не исключение. Может быть это не совсем и не всегда благодарная работа - уборщиком территории. Может и не совсем высоко оплачиваемая, но мы очень нуждаемся в уборщиках территории. Также мы еще нуждаемся в трактористах, водителях самосвалов. Пользуясь случаем, приглашаю к нам на работу. Последнее время и зарплата у нас поднялась. Водитель самосвала зарабатывает 6-7,5 миллионов. Но при этом у нас нехватка кадров.