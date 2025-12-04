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В Германии школьники проведут акцию протеста из-за нового закона о военной службе

04 декабря 2025 07:05
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В Германии школьники проведут акцию протеста из-за принятия парламентом нового закона о военной службе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии школьники проведут акцию протеста из-за нового закона о военной службе-2

Забастовка намечена на 5 декабря. Десятки тысяч человек не пойдут на учебу в Мюнхене, Нюрнберге и многих других крупных городах. Школьники возмущены тем, что закон принимается без учета их мнения. Известно также, что акция получила поддержку немецкого профсоюза работников образования. 

# Германия

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