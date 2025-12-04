В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за проблем с обслуживанием

Норвегия закрыла одну из авиабаз НАТО из-за проблем с обслуживанием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Норвегия закрыла одну из авиабаз НАТО из-за проблем с обслуживанием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В построенном за несколько миллионов долларов объекте, должны были открыть центр разработки беспилотников и использовать его в ходе масштабных учений Альянса, намеченных на март 2026 года. Однако на взлетно-посадочной полосе из-за проседания почвы появились трещины, а заграждения, как выяснилось, не мешают диким животным проникать на территорию базы. Все это делает полеты невозможными.