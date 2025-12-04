В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за проблем с обслуживанием

Гигин рассказал, на что рассчитывает Москва в нынешней геополитической ситуации вокруг Украины

Да, с Трампом нужно вести переговоры. А почему нет? Надо вести. Но это же не значит, что это быстрые переговоры. Это же не значит, что мгновенно договорятся.