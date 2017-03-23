В Минской области уменьшилось количество преступлений на бытовой почве

Новости Беларуси. Слаженная работа правозащитных органов, представителей местной власти и руководителей предприятий способна предотвратить рост преступности и предупредить противоправные действия.
На профилактику правонарушений в ходе очередного заседания в Миноблисполкоме обратил внимание губернатор области Семен Шапиро.
Сотрудники милиции, прокуратуры, спасатели познакомили руководство области и районов с результатами реализации программы по профилактике правонарушений. Уровень преступности в области по-прежнему остается самым высоким по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.