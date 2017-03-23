В Минской области уменьшилось количество преступлений на бытовой почве

Сотрудники милиции, прокуратуры, спасатели познакомили руководство области и районов с результатами реализации программы по профилактике правонарушений. Уровень преступности в области по-прежнему остается самым высоким по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На профилактику правонарушений в ходе очередного заседания в Миноблисполкоме обратил внимание губернатор области Семен Шапиро.

Однако положительный эффект от принятых в 2016 году мер сегодня очевиден.

Игорь Евсеев, начальник Управления внутренних дел Миноблисполкома:

Уменьшилось количество преступлений, увеличилась их раскрываемость более чем на 3%. Возросло доверие жителей Минской области к сотрудникам органов внутренних дел. Уменьшилось количество преступлений в бытовой сфере. Это говорит о том, что проходила профилактика с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками.