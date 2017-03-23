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В Минской области уменьшилось количество преступлений на бытовой почве

23 марта 2017 15:00
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Новости Беларуси. Слаженная работа правозащитных органов, представителей местной власти и руководителей предприятий способна предотвратить рост преступности и предупредить противоправные действия.

На профилактику правонарушений в ходе очередного заседания в Миноблисполкоме обратил внимание губернатор области Семен Шапиро.

Сотрудники милиции, прокуратуры, спасатели познакомили руководство области и районов с результатами реализации программы по профилактике правонарушений. Уровень преступности в области по-прежнему остается самым высоким по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области уменьшилось количество преступлений на бытовой почве-1

Однако положительный эффект от принятых в 2016 году мер сегодня очевиден.

Игорь Евсеев, начальник Управления внутренних дел Миноблисполкома:
Уменьшилось количество преступлений, увеличилась их раскрываемость более чем на 3%. Возросло доверие жителей Минской области к сотрудникам органов внутренних дел. Уменьшилось количество преступлений в бытовой сфере. Это говорит о том, что проходила профилактика с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Игорь Евсеев

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