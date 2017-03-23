«Не надо сидеть в Интернете, искать»: в Первомайском районе Минска прошла ярмарка вакансий

Новости Беларуси. От дворника до бухгалтера. В Первомайском районе столицы 23 марта прошла ярмарка вакансий. На мероприятии было представлено 400 позиций, которые предлагали три десятка предприятий и организаций района. В том числе в сфере здравоохранения, торговли, промышленности, ЖКХ.

Разбежка зарплат – от 300 до почти 900 рублей. Все соискатели могли лично поговорить с работодателями. Это одно из преимуществ такого формата мероприятия. За день потенциальное рабочее место присмотрели десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Кохович:

Решил приехать посмотреть, как, что за вакансии предлагают. Для безработных это очень важно. Не надо сидеть в Интернете, искать по два часа эти вакансии. Пришел все готово. Пожалуйста, берите вакансии, идите устраивайтесь.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:

Сегодня мы пригласили тех, кто стоит на учете в центре занятости, и всех желающих также. Я шел на работу, около 8 часов здесь уже были люди, ждали открытия ярмарки. А мы назначили на 9 часов. За первый час прошло более 200 человек. Я знаю, что за это время некоторые предприятия уже записали 12-16 кандидатур, из которых будут подбирать себе персонал.

Добавим, ярмарка подобного рода проводится в Минске впервые. Планируется, она станет еженедельной. В перспективе такие же мероприятия, возможно, будут проходить и в других районах столицы.