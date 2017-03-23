Александр Лукашенко: мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции

Новости Беларуси. Беларусь в состоянии сохранить мир и спокойствие своих граждан. Об этом 23 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Глава государства также ориентирует все органы власти на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Любое же отклонение от норм закона, как отметил Президент, будет пресекаться самым жестким образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы проводим честную, искреннюю политику. Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски. Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов. Тем не менее это как-то неприятно все слышать, что мы кого-то пугаем. Я хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но с сего дня, это касается всех, тех, кто нас услышит, и особенно сидящих здесь, мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, я уже об этом говорил. Но шаг влево шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться.

Глава государства обратил внимание на то, что это совещание специально было решено провести открыто. Президент придерживается одной точки зрения: честно и открыто обсуждать вопросы, которые сегодня волнуют белорусов.