Марафон чистоты! В Минске проходит первый весенний субботник

Время наводить порядок. Первый весенний субботник сегодня, 14 марта, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в нынешнем сезоне в столице планируют привести в порядок свыше трех тысяч гектаров территории. Высадить более 3,5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников. А также отремонтировать 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. К марафону чистоты присоединились представили КОТОСов, неравнодушные жители и молодежь.

Анастасия Васильева, жительница Минска: Я на субботнике уже шестой раз. Мы пришли со своей семьей. Нам нравится делать свой двор чище, помогать всем остальным. Мне самой приятно ходить по чистому двору, видеть, что везде чисто и понимать, что мы делаем это в первую очередь для себя, чтобы нам было уютно и приятно жить в чистом дворе.

Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ №4 Заводского района Минска:

У себя на ЖЭУ мы планируем посадить около 200 кустов, в основном сирень у нас будет. Деревья – это березы, хвойные – порядка 100 деревьев, совместно с населением. Есть заявки в «Зеленый двор вместе!». Все это будем делать и сделаем. Население о предстоящих субботниках мы информируем заранее на интернет-ресурсах, в сообществах Viber, Telegram. Размещаем объявления на подъездах – в каких дворах будут проходить субботники.

Марафон по благоустройству продлится до 25 апреля. Присоединиться к «генеральной уборке» минчан приглашают каждую субботу. Городские власти также готовятся к реализации гражданских инициатив. В 2025 году удалось завершить 14 таких проектов, в этом ожидается около 40. Большую часть затрат на реализацию идей финансируют из городского бюджета, всего 10 % составляют личные средства граждан.