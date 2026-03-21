Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки

Говорят, куклы оживают только по ночам, но в этот раз чудо случится прямо на ваших глазах. Мы заглянули в закулисье уникальной выставки, где редкие книги встречаются с живым театром.

Волшебное перевоплощение и оживление. В Национальной библиотеке стартовал образовательный проект «Мир театральных кукол», приуроченный к Международному дню театра кукол. Программа включает не только экспозиции, но и интерактивные мероприятия, в их числе спектакль «Казкi з куфэрка».

Михаил Асанович, ведущий мастер сцены Минского областного театра кукол «Батлейка»:

Мир кукол – это волшебство, это магия, это тайна. Когда-то в детстве мы играли в куклы. Я думаю, что и девочки, и мальчики играли в куклы. Мы немножко про это забыли, мы становимся слишком рано взрослыми. А если вы попадаете в театр кукол, у нас есть возможность окунуться в этот мир детства.