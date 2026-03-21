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Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки

21 марта 2026 12:17
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Говорят, куклы оживают только по ночам, но в этот раз чудо случится прямо на ваших глазах. Мы заглянули в закулисье уникальной выставки, где редкие книги встречаются с живым театром.

Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки-2

Волшебное перевоплощение и оживление. В Национальной библиотеке стартовал образовательный проект «Мир театральных кукол», приуроченный к Международному дню театра кукол. Программа включает не только экспозиции, но и интерактивные мероприятия, в их числе спектакль «Казкi з куфэрка».

Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки-4

Михаил Асанович, ведущий мастер сцены Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Мир кукол – это волшебство, это магия, это тайна. Когда-то в детстве мы играли в куклы. Я думаю, что и девочки, и мальчики играли в куклы. Мы немножко про это забыли, мы становимся слишком рано взрослыми. А если вы попадаете в театр кукол, у нас есть возможность окунуться в этот мир детства.

Проект «Мир театральных кукол» стартовал в Нацбиблиотеке. Заглянули в закулисье уникальной выставки-6

Эти истории веками передавались из уст в уста нашими дедушками и бабушками. Спектакль «Казкi з куфэрка» стал собирательным образом легенды бедной девочки Марыси, которая отправилась к мельнице за своим приданным.

Подробности в видео.

# Театр # Дети # Национальная библиотека Республики Беларусь

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