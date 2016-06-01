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В Гомеле криминалисты рассказали детям, почему нельзя играть с найденными патронами и снарядами

01 июня 2016 10:32
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Новости Беларуси. В День защиты детей – предостережение от беспечности. Гомельские эксперты-криминалисты показали маленьким гостям, как могут выглядеть опасные находки. Ребятам дали возможность рассмотреть учебные патроны, гранаты, мины, снаряды. И узнать о последствиях, которые влекут за собой игры с подобными предметами.

По мнению специалистов, дети должны знать, как выглядит угроза и понимать, какую именно опасность таит случайная находка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гришаев, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судмедэкспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:
Это угроза очень реальная. В моей практике были случаи, когда ребенок погибал при взрыве обычного простого патрона, фрагментом гильзы он был ранен в сердце. Дети уходят на каникулы, и хотелось бы показать им те предметы, которые они могут в повседневной жизни, при отдыхе найти, которые представляют опасность.

# общество # Оружие и боеприпасы

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