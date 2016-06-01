За значительный вклад в развитие белорусского государства: во Дворце Республики вручили госнаграды

Новости Беларуси. Во Дворце Республике 1 июня вручили Государственные награды. Почетные звания, медали и благодарности из рук премьер-министра получили порядка 50 человек. Это ученые, социальные работники, врачи, артисты, аграрии и представители рабочих профессий со всех уголков Беларуси.

Награждение «лучших из лучших» за значительный вклад в развитие белорусского государства и общества уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Далидович, администратор зала «Премьера» Управления делами Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Для любого человека признание на уровне страны – это всегда оценка маленького личного подвига. И, с другой стороны, я, например, понимаю, что сегодня я представляю все Чернобыльские районы, в которых 30 лет провожу программы для населения, для районов.

Вера Полякова – Макей, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Для артиста любое внимание приятно: внимание зрителей, внимание публики, внимание близких людей, конечно, внимание государства.

В этом году я поработала впервые с детьми как режиссер-постановщик. Мы поставили сказку «Муха-цокатуха», которая приобрела невероятный успех. Наверное, это был первый такой яркий момент. А вот сейчас, когда я узнала, что я получила медаль, это второй очень яркий момент.