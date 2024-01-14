Что такое религиозный экстремизм? Олег Дьяченко рассказал об инновациях в законе

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Какие инновации были приняты в закон о религии в 2023-м году? Никита Рачиловкий, СТВ:

Совсем недавно в Закон «О свободе совести и религиозных организациях» были внесены изменения. Расскажите про основные инновации.

Олег Дьяченко, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Данный законопроект был инициирован Советом Республики на Национальном собрании Республики Беларусь и включен в план законопроектов на 2023 год. В законопроект были внесены существенные изменения и дополнения. Это касается терминологического аппарата. Были введены новые понятия в частности религиозной миссии, миссионерской деятельности, паломнической деятельности, уточнены понятия религии, религиозного персонала, введено понятие религиозного просвещения. Кроме этого, ряд статей законопроекта был дополнен следующими инновациями. В части ведения запрета религиозным организациям политической деятельности.

Также законопроект дополнен новыми статьями, в которых категорически запрещается религиозным организациям заниматься разжиганием межнациональной, межконфессиональной, социальной розни и сеять вражду между различными национальными общинами и религиозными сообществами. А также статьи, которые запрещают религиозным организациям вести деятельность, направленную против суверенитета Республики Беларусь, основ конституционного строя. Кроме этого, претерпели изменения, касающиеся регистрации религиозных общин и религиозных объединений. В настоящая время уже закон подписан Президентом Республики Беларусь 3 января 2024 года и выступает в юридическую силу. И вот при регистрации религиозных объединений необходимо, во-первых, чтобы религиозные общины этого объединения действовали во всех регионах Республики Беларусь, включая город Минск. Этих общин должно быть не менее 15-ти. И одна из этих общин должна осуществлять свою деятельность на территории нашей республики не менее 30 лет.

Что такое культурный суверенитет? Мнение сенатора Никита Рачиловкий:

На церемонии вручения премий «За духовное возрождение» Александр Лукашенко упомянул про культурный суверенитет. Как бы вы раскрыли этот тезис? Олег Дьяченко:

Ну, в настоящее время нам очень важно сохранить свои духовные культурные традиции, нашу историческую память. И никто не имеет права вмешиваться в этот процесс. Речь идет о вмешательстве извне, потому что есть силы, есть центры, которые пытаются скорректировать наше культурное, историческое развитие. Поэтому глава нашего государства Александр Лукашенко правильно сделал акцент на том, что мы, во-первых, должны сохранить наш культурный суверенитет, а это означает, что мы сами в праве, мы, белорусский народ, определять наши культурные традиции, содержание наших духовных ценностей, которые формировались испокон веков, уже на протяжении многих столетий, которые являются духовными мотиваторами нашей деятельности, нашей повседневной жизни. Поэтому культурный суверенитет – это, как и государственный суверенитет. Белорусский народ сам в праве определять вектор своего духовного и культурного развития. Религиозный экстремизм – политические военные амбиции или что-то другое? Никита Рачиловский:

А вот как вы считаете, на чем базируется религиозный экстремизм. Политические военные амбиции или что-то другое?

Олег Дьяченко:

В любой религии мы выделяем несколько основополагающих функций, одна из этих функций – интегрирующая и одновременно без интегрирующая. Так вот государство, белорусское государство как регулятор стремится использовать именно интегрирующую функцию, чтобы консолидировать наш народ, чтобы белорусы были едины в достижении своих основополагающих целей и задач. Но есть силы, которые делают ставку на то, чтобы использовать еще одну функцию религии, дезинтегрирующую, чтобы с помощью религии разделять белорусов на католиков, на православных, на протестантов, и эта тактика используется уже не одно столетие. Поэтому здесь очень важна роль государства, чтобы вовремя выявить эти деструктивные экстремистские тенденции, пресечь их развитие и распространение, и наоборот поддержать интегрирующую функцию, консолидирующую функцию религии. Поэтому наша задача в нашей республике, чтобы подобных тенденций не было.