В Минской области сокращают число неиспользуемых объектов недвижимости

Новости Беларуси. Количество неиспользуемых объектов недвижимости в Минской области сокращается. По итогам 2023 года регион показал лучшие результаты работы в этой сфере. Всего вовлекли в хозоборот или снесли более 200 объектов коммунальной собственности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это удавалось сделать в том числе за счет продажи зданий на аукционах. Нередко начальная цена на таких торгах устанавливается в размере базовой величины. А это всего 40 рублей. К слову, свыше полутора десятков объектов недвижимости передали новым собственникам бесплатно. А 24 помещения сдали в аренду. Выгодные условия для новых владельцев и арендаторов помогают значительно снизить количество неиспользуемого имущества. Работа в этом направлении продолжается. Вскоре на продажу выставят почти 90 зданий. Электронные торги уже идут по 8 объектам в Воложинском, Молодечненском, Слуцком, Стародорожском и других районах.