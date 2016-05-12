В Минской области школьников приглашают в стройотряды

Новости Беларуси. «Старт трудовому лету». В Минской области началась запись в стройотряды. В регионе нет учреждений высшего образования, поэтому трудиться и зарабатывать приглашают школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В стройотряды можно попасть, начиная с 14 лет. Фронт работ уже определён. Молодёжь приглашают в состав сельскохозяйственных, педагогических и сервисных отрядов.

В Столбцах районный комитет БРСМ занят поиском вакансий для молодёжи в организациях и на предприятиях района. В этом году на лето планируют трудоустроить около 300 юношей и девушек.

Анастасия Колодинская, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:

Количество желающих, безусловно, увеличивается. Исходя из опыта прошлых лет, уже начиная с марта-месяца к нам в районный комитет приходят ребята, заполняют анкету-заявку, те ребята, которые желают трудоустроиться. И также мы, конечно же, размещаем информацию об имеющихся вакансиях в средствах массовой информации, в социальных сетях. Это всё, конечно же, читается ребятами и они испытывают очень большой интерес подзаработать в летнее время.

Первые отряды уже вышли на работу. Местный лесхоз заключил договор на посадку деревьев. Таким образом, местная молодёжь обновляет аллею, высаженную в прошлом году в честь 70-летия Победы.

Большинство школьников в стройотрядах не первый год.

Надежда Скорбеж, учащаяся средней школы №2 г. Столбцы:

Мне нравится то, что ребята нашего класса неравнодушные. Главное для нас, всё-таки, не деньги, а помощь нашему городу

Валентин Соловей, учащийся средней школы №2 г. Столбцы:

Думаю, когда я пойду в какое-нибудь далее высшее заведение, я тоже вступлю в какой-нибудь более серьёзный стройотряд. Для того, чтобы помочь городу и своей Родине.