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В Беларуси заготовлено более 1 млн тонн травяных кормов

20 мая 2024 17:40
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В Беларуси заготовлено более миллиона тонн травяных кормов. Уже скошено 14 %. В тройке лидеров по темпам укоса и Минская область, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси заготовлено более 1 млн тонн травяных кормов-1

Одними из первых к заготовке зеленой массы приступили аграрии Червенского района. В хозяйстве «Новые зеленки» под однолетние и многолетние растения отвели более 800 гектаров. В агротренде люцерна и злаковые травы: сейчас эти культуры достигают стадии налития. При севе трав аграрии применяют современные технологии. Это так называемые кулисные посевы. На экспериментальном желто-зеленом участке чередуются полосы озимой ржи и сурепицы. Всего на пробу свыше 100 гектаров. Новая технология позволяет раньше получить первый сенаж. А еще это сразу сбалансированный корм.

В Беларуси заготовлено более 1 млн тонн травяных кормов-4

Наталья Сахончик, главный агроном сельхозпредприятия «Новые зеленки»:
В озимой ржи – сахара, в озимой сурепице – белок. Сейчас проводим покос. Это поле 58 гектаров. Скосили, будет провяливаться до определенной влажности, и потом заготовка кормов начнется. С этих полей мы планируем заготовить около тысячи тонн сенажа.

Объемы кормозаготовки в хозяйстве Червенского района большие: в планах аграриев получить свыше 10 тысяч тонн сенажа и 12 тысяч тонн кукурузного силоса. Этого должно хватить на весь сезон, чтобы обеспечить питательными веществами всех животных, а это почти 2 тысячи голов.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области

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