В Минской области появятся новые центры соцобслуживания населения

Социальную сферу Минской области усилят сразу несколько значимых объектов. Так, в Боровлянах скоро первых посетителей примет новый территориальный центр соцобслуживания населения Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он станет одним из самых оснащенных в стране. Поддержка людей пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей – один из приоритетов нашей страны. Так, в Борисовском центре социального обслуживания населения развивают разные формы физической и творческой активности. В работе участвуют и волонтеры.

Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Самыми основными нашими партнерами являются учащиеся медицинского колледжа. Они проходят все шесть локаций. Это обеспечение сопровождения инвалида по зрению. Основное – это тактильная трость. Мы хотим также показать наш квест «Другая реальность» – это тактильный музей. Мы его зовем музей на кончиках пальцев. Каждый экспонат – а их более 2000 – сопровожден шрифтом Брайля.

В планах центрального региона также строительство нового территориального центра социального обслуживания населения в Столбцах.