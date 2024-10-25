Прямой эфир

«Используются в дальнейшем для озеленения города». Вот как в Минске перерабатывается опавшая листва

25 октября 2024 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В удивительном вальсе кружатся осенние листья: багряные, золотые, оранжевые – природа дарит нам буйство красок перед наступлением зимы. Опавшие листья не только украшают городские улочки и становятся идеальной декорацией для фотосессий, но и могут быть полезны природе. И если дачники используют их для укрытия грядок, чтобы защитить почву от эрозии, то у коммунальников планы на осенний ковер другие.

«Используются в дальнейшем для озеленения города». Вот как в Минске перерабатывается опавшая листва-2

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:
В 2021 году нашим предприятием была построена линия по компостированию органических отходов, образующихся в результате содержания зеленых насаждений в территории города. Поступающая листва перерабатывается на этом объекте, измельчается, закладывается в специализированные бурты вместе с древесными отходами. Процесс перегнивания длится порядка 4-6 месяцев, полученный компост в дальнейшем используется как компонент для приготовления растительного грунта, который опять же используются в дальнейшем для озеленения города.

«Используются в дальнейшем для озеленения города». Вот как в Минске перерабатывается опавшая листва-4

Работы проводятся оперативно, чтобы листва не только не создавала неудобства, но и могла быть вовремя переработана и использована в дальнейшем. Листья убирают как вручную, так и с помощью современной техники – райдеров и воздуходувок. 

Подробности в видео

# Экология # Валерия Яскевич

Другие новости рубрики

Все новости
Участники акции «Марафона единства» посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам ВОВ» и БМЗ
25 октября 2024 11:46

Участники акции «Марафона единства» посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам ВОВ» и БМЗ

Лукашенко о СБП: «Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности»
25 октября 2024 10:38

Лукашенко о СБП: «Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности»

Как народ избирает себе Президента? Мнение психолога
25 октября 2024 09:42

Как народ избирает себе Президента? Мнение психолога