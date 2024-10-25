«Используются в дальнейшем для озеленения города». Вот как в Минске перерабатывается опавшая листва

В удивительном вальсе кружатся осенние листья: багряные, золотые, оранжевые – природа дарит нам буйство красок перед наступлением зимы. Опавшие листья не только украшают городские улочки и становятся идеальной декорацией для фотосессий, но и могут быть полезны природе. И если дачники используют их для укрытия грядок, чтобы защитить почву от эрозии, то у коммунальников планы на осенний ковер другие.

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:

В 2021 году нашим предприятием была построена линия по компостированию органических отходов, образующихся в результате содержания зеленых насаждений в территории города. Поступающая листва перерабатывается на этом объекте, измельчается, закладывается в специализированные бурты вместе с древесными отходами. Процесс перегнивания длится порядка 4-6 месяцев, полученный компост в дальнейшем используется как компонент для приготовления растительного грунта, который опять же используются в дальнейшем для озеленения города.