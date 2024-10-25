Проекты с большими перспективами. В Беларуси провели конкурс на лучший патент

Ученых и изобретателей Беларуси объединил конкурс на лучший патент. Гиганты отечественной промышленности, учреждения образования и научные организации со всех уголков страны презентовали свои инновационные проекты в разных сферах. Заявки на участие подавали за полгода. Самые актуальные из них прошли в финал и получили особое внимание от жюри.

Елена Усачева, начальник управления экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности:

На наш конкурс поступило 44 заявки по абсолютно различным областям. Эти области: здравоохранение, области сельского хозяйства, области IT-технологий. Конкурс делился на два этапа. Во время первого этапа рабочая группа отбирала заявки, которые должны были соответствовать формальным критериям. И из отобранных 15 лучших претендентов на гордое звание «Лучший патент Беларуси» уже конкурсная комиссия выбирала лучшего.

В тройку победителей конкурса вошел патент от Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Это широкополосный генератор сигналов. Он может использоваться как в обычной жизни, так и в военном деле. Такую белорусскую разработку специалисты назвали проектом с большими перспективами.