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В Минской области планируют построить не менее 20 современных МТК в 2025-м

13 января 2025 14:03
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Ставка на животноводство. В Минской области особое внимание развитию отрасли. Только в 2025-м планируется построить не менее двух десятков современных молочно-товарных комплексов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области планируют построить не менее 20 современных МТК в 2025-м-2

10 объектов в рамках указа Президента, а также 15 – за счет заемных средств молокоперерабатывающих предприятий. В будущем это поможет уйти от привязного содержания животных, создать благоприятные условия для крупного рогатого скота. В приоритете молоко экстра класса. Планируется, что его реализация вырастет до 70 %. Также в планах довести продуктивность дойного стада до 7 тысяч килограммов молока на корову. В 2024 году сельскохозяйственные организации области произвели порядка 2 миллионов тонн молока. Наибольший темп был обеспечен животноводами Солигорского, Несвижского, Столбцовского и Узденского районов.

# Сельское хозяйство # Государственная политика в области сельского хозяйства

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