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В Минской области основную часть средств инвестпрограммы направят на жильё и социальные объекты

13 февраля 2026 07:04
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Нужное людям. В 2026 году в Минской области основную часть средств инвестиционной программы направят на жилье и социальные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этих целей будет освоено около 470 миллионов рублей.

В Минской области основную часть средств инвестпрограммы направят на жильё и социальные объекты-2

В регионе продолжится строительство арендного жилья, в том числе для нуждающихся и специалистов наиболее востребованных профессий. Так, в Мядельском районе ведется проектирование шести арендных одноквартирных домов в райцентре, и еще пяти – в курортном поселке Нарочь.

В Минской области основную часть средств инвестпрограммы направят на жильё и социальные объекты-4

Александр Зверуго, заместитель директора УКС Мядельского района:
В курортном поселке Нарочь ведется строительство многоквартирного жилого дома. В нем будет предусмотрено 36 квартир, из которых 26 – арендных, 10 – коммерческое жилье. Планируем ввод объекта в эксплуатацию в августе этого года. Также мы ведем проектирование еще двух жилых домов в курортном поселке Нарочь и одного жилого дома в городе Мядель. Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и благоустройство центральной части курортного поселка. Здесь будет предусмотрен фонтан, пешеходный связи, освещение, малые архитектурные формы.

В целом объем финансирования по инвестиционной программе Минской области увеличен и составит 680 миллионов рублей. Часть средств предусмотрена на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства.

# Государственная граница Беларуси # Строительство

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