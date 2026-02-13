В Минской области основную часть средств инвестпрограммы направят на жильё и социальные объекты

Нужное людям. В 2026 году в Минской области основную часть средств инвестиционной программы направят на жилье и социальные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этих целей будет освоено около 470 миллионов рублей.

В регионе продолжится строительство арендного жилья, в том числе для нуждающихся и специалистов наиболее востребованных профессий. Так, в Мядельском районе ведется проектирование шести арендных одноквартирных домов в райцентре, и еще пяти – в курортном поселке Нарочь.

Александр Зверуго, заместитель директора УКС Мядельского района:

В курортном поселке Нарочь ведется строительство многоквартирного жилого дома. В нем будет предусмотрено 36 квартир, из которых 26 – арендных, 10 – коммерческое жилье. Планируем ввод объекта в эксплуатацию в августе этого года. Также мы ведем проектирование еще двух жилых домов в курортном поселке Нарочь и одного жилого дома в городе Мядель. Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и благоустройство центральной части курортного поселка. Здесь будет предусмотрен фонтан, пешеходный связи, освещение, малые архитектурные формы.

В целом объем финансирования по инвестиционной программе Минской области увеличен и составит 680 миллионов рублей. Часть средств предусмотрена на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства.