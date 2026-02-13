В Узденском районе обновят 27 километров дорожного полотна

Дорожный сезон в Узденском районе начнется с рекордных объемов работ. В планах – отремонтировать 27 километров дорог, что почти вдвое больше, чем в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование работ увеличено на 50 %, что позволило значительно нарастить объемы и охватить наиболее проблемные участки. Средства направят на поверхностную обработку изношенных покрытий, асфальтирование аварийных зон и перевод гравийных дорог в разряд дорог с твердым покрытием.

Вадим Рабушко, начальник ДРСУ-163 Узденского района:

При распределении финансовых средств для ремонта мы уделяем внимание всем дорогам, в том числе и гравийным. Потому что бывают дороги с интенсивным движением, которые требуют вмешательства асфальтобетонного покрытия. Поэтому в этом году тоже мы не обошли стороной. У нас запланировано 3 километра дорог гравийных заасфальтировать.

Помимо обновления проезжей части, будет обустроена и пешеходная зона. Более 250 метров нового тротуара обеспечат безопасный подход к перекрестку на Слуцкой трассе.