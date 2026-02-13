Более 200 потерпевших – СК расследует дело о масштабном вымогательстве через интернет

Следственный комитет расследует дело о масштабном вымогательстве через интернет, жертвами которого стали более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что 19-летний житель Пинска, столкнувшись с финансовыми трудностями, вышел на сообщество кибермошенников.

Сначала он участвовал в блокировке мобильных устройств, а затем создал собственную группу в мессенджере Telegram. Под его руководством действовали восемь человек, трое из них – несовершеннолетние.

Виктория Высоцкая, представитель управления Следственного комитета по Минску:

По указанию куратора он выдавал себя за девушку на различных интернет-ресурсах и заводил знакомство. Завоевав доверие, сообщал, что его телефон сломался и просил зайти в якобы принадлежащий ему аккаунт iСloud, чтобы спасти важные файлы. Тогда он решил обзавестись собственной командой, самостоятельно блокировать учетные записи и требовать деньги за восстановление доступа. Реализуя свою преступную деятельность, обвиняемый создал группу в мессенджере Telegram.

Помимо этого, некоторые из участников искали жертв на геймерских ресурсах. Под предлогом прокачки игр они отправляли данные для авторизации, а когда в аккаунт осуществлялся вход, обвиняемый блокировал устройство. В зависимости от совершенных преступлений, фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: вымогательство, совершенное организованной группой и модификация компьютерной информации.

Расследование продолжается, а правоохранители напоминают: любые действия в сети оставляют след, а попытка заработать на обмане может обернуться уголовной ответственностью.